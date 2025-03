Anteprima24.it - ‘Diritto alla Provvigione’, nuovo focus di Fimaa Confcommercio per favorire la crescita professionale degli agenti immobiliari

Tempo di lettura: < 1 minutoAppuntamento giovedì 13 marzo a partire dalle ore 10 in via Renella a Caserta si svolgerà il corso di aggiornamento promosso da(Federazione italiana mediatorid’affari)e destinato ai professionisti del settore immobiliare. ‘Il DirittoProvvigione: principi giurisprudenziali e modulistica contrattuale nell’intermediazione immobiliare’, questo ilsul quale sarà incentrato ilappuntamento formativo che avrà come relatore l’avvocato Guglielmo Lima, esperto, tra l’altro in diritto immobiliare, che fornirà ai presenti una panoramica sulle normative più recenti. Una opportunità unica dunque per avere una visione chiara e completa in meritogiurisprudenza che regola il lavoroma anche per acquisire strumenti concreti per migliorare la propria attività e ottenere contenuti esclusivi e aggiornati che consentiranno agli associatie a tutti i professionisti del ramo immobiliare di essere sempre più competitivi nel proprio settore.