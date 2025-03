Ilfattoquotidiano.it - Diritti degli animali, il filosofo Pollo: “Le scelte individuali sono importanti, ma la politica deve trovare una sintesi etica e sostenibile”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Rispetto alle posizioni radicali che si schierano sull’abolizione di ogni consumo di proteinepropone una posizione più pragmatica, che punti soprattutto sul miglioramento delle condizioni di vitae la diminuzione della loro sofferenza, visto che comunque sul Pianeta “siamo 8 miliardi di persone che vogliono mangiare sempre più proteine”. E anche sui fondamentaliauspica un lavoro di estensione e esclusione progressivo, in base anche al fatto che le speciemolto diverse tra loro. Nel nuovo libro Considera gli(Laterza) Simone, professore associato di Filosofia Morale al Dipartimento di Filosofia della Sapienza, fa il punto sui temi etici che riguardano glie il loro consumo. E propone una terza via per salvaguardare il loro benessere, evitare la loro sofferenza e al tempo stesso salvare l’ambiente.