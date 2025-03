Amica.it - Direzione Anni 80: Louis Vuitton trasforma la passerella in una stazione

80. Si parte con. Punto di ritrovo: la sfilata Autunno Inverno 2025-26 ambientata nellaferroviaria Étoile du Nord a Parigi, vicino alla Gare du Nord.Anche grazie al lavoro della scenografa e costumista britca Es Devlin, la collezione diventa il teatro di una storia fatta di arrivi e partenze, incontri e addii, scoperte e avventure. Sfilano varie tipologie di viaggiatrici: donne anche molto diverse tra di loro accomunate dalla predilezione per la praticità nel vestire (con stile). Il riferimenti dominanti arrivano dagli Eighties, tra giacche in pelle con bordature di pelliccia, trench e slip dress impreziositi dal pizzo, sneakers e abiti dalle gonne vaporose.Immancabili gli accessori: coloratissimi bauli portatili, plaid arrotolati, sciarpe d’artista, cappelliere e alcune bellissime reinterpretazioni delle mitiche borse della maison, come le raffinate Speedy e Keepall.