Calciomercato.it - DIRETTA Champions League, Inter-Feyenoord 0-0: occasione Mkhitaryan! LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Per il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea per club, i nerazzurri ospitano gli olandesiDopo la sofferta vittoria, ottenuta in rimonta, contro il Monza nell’ultimo turno del campionato di Serie A, che gli ha consentito di mantenere la vetta della classifica, l’si tuffa inper conquistare il passaggio ai quarti di finale.Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itI nerazzurri, guidati in panchina da mister Simone Inzaghi, hanno fatto molta fatica contro i brianzoli di Alessandro Nesta: sotto, tra le mura amiche, per 2-0, hanno ribaltato la situazione grazie alla decisiva autorete di Kyriakopoulos. Ininfluenti, dunque, le vittorie del Napoli di Antonio Conte e dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, rispettivamente contro Fiorentina e Juventus, ai fini della graduatoria, con le posizioni e le distanze che restano invariate.