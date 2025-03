Ilfattoquotidiano.it - “Dipendenti federali americani licenziati e sostituiti dall’intelligenza artificiale del chatbot GSAi”: nuova scure del Doge

e rimpiazzati. Arriva un’altra falcidiata del, il dipartimento per l’efficienza governativa statunitense guidato da Elon Musk, che questa volta licenzia parte dei 1.500della General Services Administration (Gsa) appena, e li sostituisce con l’intelligenzadel. Lo riporta il sito specializzato Wired Usa. Il software era in fase di sviluppo da diversi mesi ed è stato realizzato ad hoc per un uso governativo, è pensato per compiti generali come le versioni commerciali di ChatGpt di OpenAi e Claude di Anthropic. Secondo la testata, che ha raccolto la testimonianza diGsa, ilsarà impiegato per automatizzare attività come preparare bozze per email, scrivere codice o riassumere testi, in futuro potrà essere usato anche per l’analisi dei contratti e gli approvvigionamenti.