Dino Crisis | Capcom registra il marchio in Giappone la serie sta per tornare?

Dopo oltre vent’anni di silenzio,potrebbe essere pronto a fare il suo ritorno.ha recentementeto ildella celebresurvival horror in, scatenando l’entusiasmo e le speculazioni tra i fan. Il trademark, depositato il 4 marzo 2025, è diventato di dominio pubblico l’11 marzo, ma al momento non ci sono informazioni ufficiali su un possibile remake o un nuovo capitolo della saga. Tuttavia, la mossa del publisherse è vista da molti come un primo segnale di qualcosa in arrivo.Il nome dirisuona ancora forte tra gli appassionati di videogiochi, nonostante l’ultimo capitolo,3, sia stato pubblicato nel 2003 con scarso successo. Negli ultimi anni, i fan hanno spesso richiesto un ritorno della, sperando cheadottasse la stessa strategia che ha reso i remake di Resident Evil così apprezzati.