Diffidati Inter occhio al giallo | ecco chi è a rischio squalifica in vista dei quarti di finale

Leggi su Sportface.it

L’vede ididi Champions League. I ragazzi di Simone Inzaghi, dopo lo 0-2 conquistato in casa del Feyenoord a Rotterdam, questa sera dovranno chiudere il discorso qualificazione e volare tra le prime otto d’Europa. Per farlo non dovranno sottovalutare gli olandesi di Robin Van Persie, ma anche all’andata il divario tra le due squadre è sembrato essere tanto e difficilmente colmabile anche se nel calcio non si sa mai. L’può permettersi anche di perdere con un gol di scarto e di volare aididove affronterebbe o Bayern Monaco o Bayer Leverkusen con i bavaresi che hanno vinto la gara d’andata per 3-0 e quindi hanno oltre un piede e mezzo aidiALSono parecchi però i giocatori dell’e che potrebbero incappare in un’ammonizione fatale che farebbe saltare loro l’andata deidi