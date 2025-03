Internews24.com - Diffidati Inter col Feyenoord: in cinque rischiano i quarti! La strategia di Inzaghi per evitare squalifiche

Leggi su Internews24.com

di Redazionecol: in! Ladipernella gara di Champions– Attenzione ai, in otticadi finale di Champions League: le ammonizioni si cancelleranno solo prima delle semifinali, quelli dell’sono Asllani, Barella, Dumfries, Pavard e Bastoni. Non è un passaggio banale: se, come spera, il risultato e la qualificazione saranno presto messe al sicuro, ne secondo tempo l’allenatore potrebbe tener conto anche delle diffide. Perché è vero che l’avversario di stasera si chiama, ma questa partita sa già tanto di Atalanta e Bayern.QUOTE– L’di Simonesi gioca la qualificazione aidi Champions a San Siro contro ildi Robin Van Persie già sconfitto in Olanda.