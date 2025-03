Ildifforme.it - Difesa, Giorgetti presenta il piano dell’Italia: “No a investimenti a scapito di sanità e servizi”

Leggi su Ildifforme.it

Il progetto di Von der Leyen per il riarmo europeo è giunto sul tavolo dei ministri delle Finanze dell'Ue, dopo il via libera dei leader europei al summit di Bruxelles del 6 marzo, riuniti proprio per discutere delle ipotesi finora in balloL'articoloil: “No adi” proviene da Il Difforme.