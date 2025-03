Ilnapolista.it - Diawara prova a rilanciarsi in seconda divisione spagnola

Leggi su Ilnapolista.it

Amadou, il centrocampista azzurro che quasi ci fece venire un infarto segnando quel gol nei minuti di recupero al “San Paolo” contro il Chievo. Era la stagione 2017/2018, passata alla storia per lo scudetto perso “in albergo” nonostante i 91 punti conquistati sul campo. Il guineano non era un titolare nello scacchiere di Maurizio Sarri né lo sarebbe diventato in futuro sotto la guida di Carlo Ancelotti. Anzi, da allora è iniziata la sua parabola discendente che l’ha visto passare per Roma ed Anderlecht (senza lasciare il segno) prima di trovarsi libero sul mercato degli svincolati.Leggi anche: Il gol difotografa Amadou: si esalta quando il gioco si fa duroin SpagnaEbbene, la notizia è che il buon Amadou ha trovato una squadra dopo svariati mesi trascorsi a guardarsi intorno.