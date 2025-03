Terzotemponapoli.com - Di Napoli: “Raspadori e Lukaku si completano alla perfezione”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Arturo Di, doppio ex di Venezia e. Di seguito le sue parole sul prossimo match degli azzurri.Di: “dà molta imprevedibilità all’attacco”Così l’ex attaccante: “si. Uno viene tra le linee, l’altro fa da riferimento: Conte è stato bravo ad assortirli e a disegnare un tandem che riesce ad esaltare entrambi.dà molta imprevedibilità all’attacco del, ma gli vanno fatti i complimenti per come si è fatto trovare pronto. Non era scontato che rispondesse così dopo una stagione vissuta ai margini. Questo significa che il gruppo c’è e risponde benissimo. Sta nell’intelligenza di un calciatore restare poi sempre presente con la testa e con la voglia nel gruppo.