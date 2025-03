Juventusnews24.com - Di Livio sentenzia: «I giocatori della Juve devono capire la maglia che indossano. Da Thiago Motta mi aspettavo questa cosa»

di RedazionentusNews24Disul momento dei bianconeri e la rosa: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatoreL’ex bianconero Angelo Diha parlato a Radio Bianconera per analizzare il momentodopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta.PAROLE – «Non voglio essere banale, ma idove sono e lache. A parlare così. Se non vogliono fare riferimento alladei mie tempi, andassero a vedere le partire di quella in cui militava gente come Barzagli, Bonucci, Chiellini, Marchisio e un certo Mario Mandzukic. Quello è attaccamento alla, saper vestire unaimportante e storica come quella bianconera. Contro l’Atalanta è stata una serata veramente umiliante perché poi vedere la gente abbandonare lo stadio è stata una pugnalata la cuore.