Liberoquotidiano.it - "Di che cosa era colpevole?": Cuadrado, Mughini si scatena contro i tifosi della Juventus

Leggi su Liberoquotidiano.it

Sconcertato, arrabbiato, indignato. Dopo il ko 4-0 in casal'Atalanta, è tutto questo, Giampiero. Che su Dagospia verga righe violentissime,laThiago Motta,bianconeri all'Allianz Stadium. Secondo, opinionista di comprovata fede juventina, la partita di domenica sera ha avuto un risultato addirittura bugiardo: lo 0-4 a favorebanda Gasperini "non dice per intero l'abissale distanza fra le due squadre, l'umiliante superiorità subita per 90 minuti dai bianconeri, i quali se non sbaglio non sono stati capaci di fare nemmeno un tiro in porta". Secondo, il risultato più giusto sarebbe stato un tennistico 6-0 per la Dea: "Da una parte una squadra capace di tutto, dall'altra una squadra incapace di tutto. Onore all'Atalanta di domenica sera, punto e basta".