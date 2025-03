Movieplayer.it - Dexter: Resurrection, una star di Modern Family entra a sorpresa nel cast

New entry tra i protagonisti della serie sequel del franchise per il piccolo schermo con Michael C. Hall nei panni diMorgan.racconterà un nuovo capitolo della storia del serial killerMorgan, interpretato da Michael C. Hall, dopo l'ottimo riscontro di Original Sin. Il franchise televisivo aprirà un nuovo capitolo della narrazione e includerà neldiversi volti nuovi, che reciteranno al fianco del protagonista. La new entry daL'ultimo attore ad aggiungersi alè Eric Stonestreet. Ladiinterpreterà Al, un personaggio originario delle stesse zone da cui proviene l'attore, il Midwest, e che si ritiene sia un serial killer. Secondo le ultime indiscrezioni, il personaggio di Stonestreet dovrebbe partecipare a quattro .