Universalmovies.it - Dexter: Resurrection | Un attore di Modern Family nel cast

Continua iling della serie, lo show nato come seconda stagione di “New Blood”.Nella giornata odierna è stato infatti confermato che Eric Stonestreet farà parte deldella nuova serie; secondo alcune fonti accreditate l’noto per “” interpreterà un personaggio dal passato oscuro di nome AI. La presenza di Stonestreet potrebbe essere limitata a soli 4 episodi.Le riprese disono attualmente in corso in quel di New York.La produzione diè iniziata all’inizio di questo mese a New York e la serie sarà lanciata prossimamente su Paramount+ in Italia. Accanto a Michael C. Hall e Uma Thurman, la serie è interpretata anche da David Zayas nel ruolo del detective Angel Batista, James Remar nel ruolo del padre diHarry Morgan e Jack Alcott nel ruolo del figlio diHarrison Morgan.