Dembele porta il livello di giganti francesi in modo aggregato

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-11 22:29:00 Ecco quanto rito poco fa:Ousmaneha continuato il suo notevole inizio nel 2025 con un altro goal mentre Paris Saint-Germain ha colpito per primo ad Anfield contro il Liverpool.L’ala francese iniziò e finì un rapido contrattacco dopo 12 minuti per produrre gli uomini di Luis Enrique di fronte dopo che la squadra di casa aveva dominato le fasi di apertura di fronte a una rauca folla del Merseyside.Il Liverpool è stato totalmente sopraffatto al Parc des Princes la scorsa settimana, ma in qualcheè emerso con un vantaggio di 1-0 di prima gamba.Questa volta furono ruoli invertiti mentre il PSG cavalcava la fortuna mentre la squadra di casa sciamava in avanti.Gli uomini di Arne Slot avrebbero potuto andare di fronte già al quarto minuto. Dominik Szobozslai ha scelto Alexis Mac Allister e il suo passaggio quadrato sembrava perfetto per Mohamed Salah per finire, ma il tiro egiziano ha colpito Nuno Mendes e lampeggiava sul bar.