Della Valle ha questa sensazione | Secondo me si è rotto qualcosa tra Motta e la dirigenza Se ci fosse un altro blackout…

di Redazione JuventusNews24, giornalista, non ha dubbi sul futuro di Thiago: l’allenatoreJuve rischia qualora dovesse succedere unblackout come quello di domenica contro l’AtalantaFabianaha esternato unasulla solidità di Thiagosulla panchinaJuve. Ecco cos’ha detto sul suo canale You Tube a proposito dell’allenatore bianconero.PAROLE – «me è come se siveramentetra Thiagoe la, nonostante l’allenatore sia stato difeso a spada tratta anche dallo stesso Giuntoli che ha parlato dopo l’eliminazione in Coppa Italia con l’Empoli. La Juventus non intende correre il rischio di peggiorare la situazione, visto che al momento è in quarta posizione e vuole andare avanti così e lo farà fino alla fine, però non devono più ripetersi episodi di questo genere, perché se ciunblackout come quello che abbiamo visto con l’Atalanta o con l’Empoli e quindi il rischio di mettere seriamente a repentaglio il quarto posto, allora sì che la Juventus potrebbe prendere provvedimenti anche a stagione in corso».