Delitto Mollicone la Cassazione annulla l’assoluzione di Mottola Processo d’appello da rifare

Roma, 11 marzo 2025 – Ci sarà un nuovodi appello per ildi Arce in cui morì Serena. Lo hanno deciso i giudici diaccogliendo l'istanza della Procura generale della Corte d'Appello di Roma contro l'assoluzione dell'ex comandante della caserma di Arce, Franco, della moglie Anna Maria e del figlio Marco che erano accusati dell'omicidio avvenuto nel giugno del 2001 nel centro del Frusinate. "Il mio pensiero va a mia sorella che non rivedrò più nella mia vita così come mio padre. Noi confidiamo nella giustizia che attendiamo da 24 anni. Da oggi abbiamo speranza”. Così Consuelo, sorella di Serena, dopo la decisione della