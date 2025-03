Lapresse.it - Delitto Garlasco: indagato Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi

C’è un nuovonel caso deldi, in cui fu uccisa. Si tratta dideldella giovane trovata senza vita in casa il 13 agosto del 2007.A iscrivere il nome dinel registro degli indagati è la Procura di Pavia. Lo ha riferito il Tg1. Secondo la testata Rai un avviso di garanzia sarebbe stato notificato all’allora 18enne giàin seguito a una segnalazione della difesa di Alberto Stasi, e archiviato nel 2017.Alberto Stasi condannato a 16 anni per l’omicidioPer la morte diè stato condannato a 16 anni il fidanzato della ragazza, Alberto Stasi. La Cassazione ha dito inammissibile il ricorso dei suoi avvocati per una riapertura del caso. “Il rigetto di questo ricorso conferma, semmai ve ne fosse stato bisogno, che la sentenza di condanna è stata emessa all’esito di un giusto processo e sulla base delle nuove prove acquisite davanti alla corte d’Assise d’appello di Milano”.