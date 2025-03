Tg24.sky.it - Delitto Garlasco, chi è Andrea Sempio: indagato per l'omicidio di Chiara Poggi

A distanza di diciotto anni dall'di, uccisa il 13 agosto 2007 aè stato iscritto nel registro degli indagati. Amico del fratello della vittima,, che all'epoca dei fatti aveva 19 anni, era già stato al centro delle indagini tra il 2016 e il 2017, sollecitate da parte dei legali di Alberto Stasi sul dna trovato sotto le unghie della ragazza. Le accuse nei suoi confronti erano poi state archiviate. Oggi, il 37enne ha ricevuto un avviso di garanzia. L'accusa è diin concorso con ignoti o con Alberto Stasi, l'ex fidanzato dicondannato a 16 anni in via definitiva. Domanidovrà presentarsi nella sede della scientifica dei carabinieri di Milano per essere sottoposto all'esame salivare e al tampone.