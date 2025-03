Lapresse.it - Delitto di Garlasco: le tappe di una vicenda lunga 18 anni

Leggi su Lapresse.it

La mattina del 13 agosto 2007, Chiara Poggi viene uccisa nella sua casa di, in provincia di Pavia. La ragazza ha 26ed è sola: i genitori e il fratello si trovano in montagna. Qualcuno, a cui apre la porta, la colpisce ripetutamente alla testa con un corpo contundente, infliggendole 10-15 colpi.Chiara Poggi apre la porta all’assassinoL’arma delnon verrà mai trovata. Dopo l’omicidio, il corpo di Chiara, ancora in pigiama, viene gettato lungo le scale che portano alla tavernetta. L’allarme scatta alle 13:49, quando il suo fidanzato, Alberto Stasi, chiama i soccorsi. Il 24enne racconta di essersi recato a casa Poggi dopo aver trascorso la mattina a lavorare alla tesi di laurea. Preoccupato per il silenzio e per le mancate risposte al telefono, si era diretto alla villetta di