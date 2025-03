Sbircialanotizia.it - Delitto di Garlasco, l’amico del fratello di Chiara Poggi ora è indagato: giovedì sarà effettuato l’esame del Dna

Avviso di garanzia per omicidio in concorso con persona ignota o con Stasi, già condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Stabiliti test salivari e tampone coattivo. L'avvocato difensore: "È sconvolto e incredulo". Colpo di scena nel caso dell'omicidio di. Martedì 11 marzo, si torna a parlare di Andrea Sempio, in relazione .