Secoloditalia.it - Delitto di Garlasco, la svolta dopo 18 anni: indagato Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi

A diciottodaldila condanna definitiva di Alberto Stasi, c’è un nuovoal vaglio della Procura di Pavia: si tratta di, amico di Marco, ildella ragazza uccisa a 26nel 2006: fu sentito da subito ed era già stato al centro di indagini per tracce di Dna trovate sotto le unghie di, nella cui stanza si intratteneva spesso: accuse poi archiviate. Oggi, grazie a una nuova indagine sul Dna con metodi e tecniche di ultima generazione,è nel mirino e ha ricevuto, nei giorni scorsi, un avviso di garanzia con l’accusa di omicidio, in concorso con ignoti o con lo stesso Alberto Stasi. Accuse, ovviamente, ancora tutte da provare.di, nuove indagini suNel dicembre 2016, a quasi diecidall’omicidio di, la difesa di Alberto Stasi presentò una perizia genetica che indicava come il Dna trovato sotto le unghie della vittima appartenesse a un conoscente di lei, identificato in