Ilfattoquotidiano.it - Delitto di Garlasco, di nuovo indagato Andrea Sempio. L’amico del fratello di Chiara Poggi era stato archiviato

C’è unper ildi. In realtà un nome non, perché già coinvolto nell’inchiesta che si era conclusa con una archiviazione. Secondo quanto riferito dal Tg1 un avviso di garanzia ènotificato ad, amico deldi, all’epoca delpoco più che 18enne. L’uomo era già, ma le accuse nei suoi confronti erano state appunto archiviate. Per il massacro della studentessa nella villetta ècondannato in via definitiva l’allora fidanzato Alberto Stasi, che si è sempre professato innocente e che sta scontando una pena a 16 anni.Il nome diera finito una prima volta nel registro degli indagati, dopo le indagini della difesa. Secondo il collegio difensivo dell’ex bocconiano ci sarebbero state tracce di Dna disotto le unghie di, come sarebbe emerso dalla perizia della difesa.