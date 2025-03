Lettera43.it - Delitto di Garlasco, caso riaperto: indagato Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi

A 18 anni deldiun nuovo avviso di garanzia è stato notificato addelminore di, Marco. L’uomo, che all’epoca dei fatti era 19enne, era già stato oggetto di indagini tra il 2016 e il 2017, sollecitate da Alberto Stasi, allora fidanzato di, che sta scontando una pena a 16 anni di reclusione: al centro il Dna ritrovato sotto le unghie della vittima. Le accuse nei confronti dierano però state archiviate dalla procura di Pavia..L’accusa contestata a Sempi è omicidio in concorso con Stasi o con ignotiIl nuovo avviso di garanzia nei confronti di, ha spiegato il Tg1, è arrivato a seguito di una nuova indagine sul Dna sviluppata con metodi e tecniche di ultima generazione. Nell’avviso di garanzia l’accusa contestata a, che era solito spostarsi in bicicletta ae avrebbe il numero di scarpe simile a quello di Stasi, è omicidio in concorso con lui o con ignoti.