Degrado e via Canova Oggi il sit in strada | Ora un tavolo ad hoc

Chiederanno sicurezza, i cittadini chealle 18,15 si riuniranno in un presidio di protesta davanti al centro commerciale Esselunga di via, bersagliato da furti, razzie nel supermercato e nelle auto. Ma anche da spaccio e consumo di stupefacenti con portici e giardinetti del rione ostaggio di balordi e questua molesta nei parcheggi, risse. Il centro commerciale, un gioiello a firma di Mario Botta, quando arrivò nel ’92 fu il simbolo di speranza e di rinascita di un’estrema periferia di palazzoni cresciuti in fretta. È diventato così la piazza di quell’area tra via dell’Argingrosso e Cintoia, ritrovo di giovani e anziani, ma purtroppo negli ultimi anni anche di balordi. Alessandro Biggio, presidente del Comitato Quartiere 4 che indice il presidio, invita a partecipare "per reclamare pacificamente un luogo sicuro dove fare la spesa e ritrovarsi".