Iodonna.it - Definita la data e gli allievi. All'appello della fase finale del talent storico di Canale 5 mancano solo i giudici, ma le indiscrezioni sui nomi hanno tutta l'aria di conferme

Leggi su Iodonna.it

Dopo la lunga stagione di appuntamenti domenicali, laSerale di Amici 24 è quasi pronta alla partenza. Tutto però non è stato ancora definito. Per esempio, mentre la squadra degliè ormai completa e ideisono ancora un rebus, Mediaset ha invece finalmente rivelato ladi messa in onda del primo show del sabato. Grazie infatti a un promo trasmesso durante la puntata di domenica 9 marzo, il pubblico ha potuto conoscere l’inizioparte del programma di MDe Filippi più emozionate e attesa di ogni edizione. “Amici” di MDe Filippi: i vincitori dal 2001 a oggi X Leggi anche › “Amici di MDe Filippi”, tutti i vincitori dalla prima edizione a oggi Amici 24, quando comincia il Serale e la squadra degli22 marzo, ecco lafatidica.