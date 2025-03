Ilfattoquotidiano.it - Decreto Caivano, la messa alla prova dei minori finisce davanti la Corte Costituzionale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’esclusioneper alcuni reati commessi daprevista dalpotrebbe essere in. A sollevare la questioneè stato il giudice del tribunale per i minorenni di Roma, Federico Falzone, che ha ravvisato profili di illegittimità e informato la presidente del Consiglio e i presidenti di Camera e Senato, come riporta la Repubblica. Il nodo della questione è l’eliminazione della possibilità diper iaccusati di violenza sessuale di gruppo, omicidio e rapina aggravata. L’istituto, prima del, consentiva di sospendere il procedimento penale e avviare un percorso di rieducazione, al termine del quale il reato poteva essere commutato. Con la nuova norma, questa possibilità è stata cancellata, imponendo la detenzione come unica conseguenza per i reati indicati.