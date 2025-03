Ilfattoquotidiano.it - Decadenza Todde, la Corte dei conti approva le spese elettorali M5s in Sardegna. Il partito: “Conferma della trasparenza della campagna”

È regolare il rendiconto dellesostenute dal Movimento 5 stelle per le Regionali indel febbraio 2024. Lo ha certificato il collegio di controllodeindo il documento presentato il 24 maggio dal senatore Ettore Licheri, capo del comitato elettorale. Si tratta di una verifica diversa rispetto a quella sui rendidei singoli candidati, svolta dal Collegio di garanzia istituito presso lad’Appello, che a dicembre ha dichiarato decaduta la governatrice pentastellata Alessandra. Contro quel provvedimento i legali dihanno presentato ricorso al Tribunale ordinario: la prima udienza è fissata per il 20 marzo. Il verdettodeiè però interpretato dal M5s come una certificazione di regolaritàdi: “È l’autorevoledi quanto abbiamo sempre dichiarato e sostenuto, e cioè l’assoluta legittimità edel nostro lavoro”, dice il deputato Alfonso Colucci, membro del collegio di garanzia elettorale.