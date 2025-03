Lettera43.it - Debito e governo: la strada in salita di Merz e il ruolo chiave dei Verdi tedeschi

Laper Friedrich, leader dei conservatori dell’Unione Cdu-Csu e cancelliere in pectore, è tutta in. Le elezioni di fine febbraio in Germania hanno delineato un quadro relativamente chiaro, con la prossima maggioranza a Berlino che potrà essere costituita dalla formazione dell’erede di Angela Merkel insieme con la Spd, il partito progressista dell’ancora inquilino del Bundeskanzleramt (almeno fino a Pasqua) Olaf Scholz. Unione e Spd possono contare su 328 seggi, 12 sopra lo stretto necessario: un numero sufficiente per governare, ma non per fare riforme come quelle del già concordato pacchetto finanziario che, oltre alla spesa per la difesa, prevede anche un nuovo fondo speciale di 500 miliardi di euro per gli investimenti nelle infrastrutture.Friedrich(Getty Images).