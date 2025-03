Game-experience.it - Death Stranding 2: On The Beach, i fan hanno notato una somiglianza con la box art di Metal Gear Solid 2

Il nuovo trailer di2: On theha scatenato un’ondata di speculazioni tra i fan di Hideo Kojima. Non solo il video ha mostrato un cast stellare e nuove meccaniche di gioco, ma ha anche incluso numerosi richiami a, la celebre serie che ha reso famoso il game designer giapponese. Tuttavia, una scoperta ancora più curiosa è stata fatta osservando la box art del gioco, che sembra rievocare la promozione di2: Sons of Liberty.Come condiviso da IGN, l’utente Reddit “ReverseTheFlash” haunatra l’immagine di copertina di2: On thee una vecchia campagna promozionale legata a MGS2. Nella box art del nuovo gioco, Sam “Porter” Bridges, interpretato da Norman Reedus, tiene in braccio il piccolo Lou, proprio come nella storica immagine del cantante giapponese Gackt con un bambino, usata per una versione speciale della copertina di2.