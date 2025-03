Anteprima24.it - De Luca: “Rigorosi nel controllo su Co2, soprattutto nelle scuole”

Tempo di lettura: < 1 minutoSull’eccesso di Co2 che ha provocato la chiusura della scuola Rossini a via Terracina “bisogna essere, bisogna sapere che c’è un’ordinanza sindacale che impone non solo il, e quindi la dotazione di centraline didi Co2,, ma bisogna sapere che se non c’è ilsi chiude perché non possiamo mettere in condizione gli utenti di correre rischi dal punto di vista della salute”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De, commentando i dati sull’anidride carbonica proveniente dal vulcano dei Campi Flegrei e che si è manifestata anche a Napoli, in una scuola superiore.Per Denella attuale situazione a Napoli oltre che a Pozzuoli e Bacoli, “bisogna fare molta molta attenzione – ha detto a margine della conferenza stampa sui fondi per cultura e spettacolo – e seguire quotidianamente il livello di emissioni di Co2.