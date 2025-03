Spazionapoli.it - “De Laurentiis al posto di Giuntoli”, la provocazione infiamma il mondo Juve: sentite qui!

Cristiano, attuale dirigente dellantus con tanti anni di Napoli alle spalle, è finito nel mirino della tifoseria bianconera in merito agli ultimi risultati del club piemontese.Il Napoli può lottare concretamente per lo Scudetto fino alla fine: questo è quello che lasciano le ultime due partite di campionato disputate allo stadio Diego Armando Maradona, contro l’Inter e la Fiorentina. Dopo la buona prova nello scontro diretto contro la squadra allenata da Simone Inzaghi, gli uomini di Antonio Conte hanno ritrovato il successo con la Viola, rilanciando in maniera concreta le ambizioni Tricolore in seguito ai messaggi inviati già in precedenza dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana a tutto l’ambiente.Aspirazioni a cui ha dovuto dire addio, con ogni evidenza, lantus, che esce con le ossa rotte dall’ultima giornata di Serie A.