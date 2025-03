Inter-news.it - De Grandis: «Contro il Monza l’Inter sembrava il Milan!»

Stefano De, intervenuto in diretta a Sky Sport 24, ha analizzato la partita fatta dalil. Deha sottolineato gli errori difensivi commessi dalla squadra di Simone Inzaghi nel primo tempo, ma anche la grande prestazione di Hakan Calahanoglu. Errori da.IL COMMENTO – Stefano De, dagli studi di Sky Sport, commenta così la prova difensiva del, nella vittoria in rimonta ottenutail: «ha voluto assomigliare al: tutte e due hanno preso gol inpiede.ilda questo punto di vista. Un po’ per i tipi di cambi che ha dovuto fare, quando Acerbi fa il terzo gioca altissimo, lascia la sua zona e alla fine rimane de Vrij unouno. De Vrij è stato lasciato da solo. Quando gioca da terzo Acerbi è un po’ indisciplinato.