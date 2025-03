DaziBorsa | Europa chiude in forte calo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.30 Le Borse europee chiudono in, in scia con Wall Street dopo le minacce di Donald Trump sui dazi al Canada.I principali listini del Vecchio continente, appesantiti dal comparto dell'auto e dalla farmaceutica,bruciano 279 miliardi. Sul fronte valutario l'euro si rafforza a 1,0927 sul dollaro, portandosi ai liivelli di luglio '24. Chiusura in rosso per Parigi (-1,31%),Franco(-1,29) e Londra (-1,21%).Anche a Milano l'ultimo indice Ftse Mib cede l'1,38% a 37.698 punti.In fumo 12,52 miliardi.