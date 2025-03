Quifinanza.it - Dazi e recessione spaventano Wall Street. Giù Tesla e le Magnifiche 7

Il presidente Donald Trump ammette di non escludere lae la borsa diaffonda e brucia circa mille miliardi di capitalizzazione, trascinata dal Nasdaq (-4%) e dalle7. Pesanti Nvidia, Apple e Microsoft. Schianto anche di(-15%) che brucia oltre 100 miliardi su cui pesa il calo delle vendite in Cina (-49%). L’inizio di settimana è stato dunque drammaticamente negativo per, con i tre principali indici che hanno azzerato i guadagni registrati dopo le elezioni presidenziali americane di novembre. La verità è ch il mercato americano era salito molto, non sempre supportato dai fondamentali e quindi una correzione era attesa oltre che salutare.La Casa Bianca minimizzaLa Casa Bianca prova a minimizzare il crollo disostenendo che c’è una differenza tra la Borsa e la situazione del business negli Stati Uniti.