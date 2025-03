Liberoquotidiano.it - Dazi e incubo recessione, Wall Street brucia mille miliardi

Lunedì nero per le Borse. I timori di una guerra commerciale e di unanegli Stati Uniti alimentati anche da Trump innescano una reazione a catena che dainveste l'Europa. Il Dow Jones -2,08%, il Nasdaq perde il 4% e vede andare in fumo 1.000di dollari di capitalizzazione. Il tonfo è legato alle Magnifiche 7, spinte al ribasso da Tesla che perde il 15%, il calo maggiore dal 2020, anche per il crollo delle vendite in Cina a febbraio. In Europa maglia nera è Francoforte con un calo dell'1,7%, seguita da Madrid in perdita dell'1,3%. In ribasso finale dello 0,95% anche Milano, seguita dai listini azionari di Londra, Amsterdam e Parigi che cedono lo 0,9%. La Casa Bianca minimizza: 'C'è una forte divergenza tra il mercato azionario e ciò che stiamo vedendo svilupparsi nelle aziende'.