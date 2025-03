Dazi CanadaTrump | potrei riconsiderarli

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.25 Donald Trump ha detto che probabilmente riconsidererà il raddoppio deisu alluminio e acciaio canadesi, dopo che il premier dell'Ontario ha annunciato una sospensione delle tariffe del 25% sull'elettricità fornita a tre stati Usa. Il Presidente Usa ha minimizzato i timori sulla sua gestione dell'economia, affermando di non "vedere"una recessione in arrivo e liquidando così le perdite a Wall Street. Il sell-off "non mi preoccupa", ha dichiarato Trump ai giornalisti alla Casa Bianca.