Lapresse.it - Davide Lacerenza e Stefania Nobile non rispondono al gip

e anche il loro factotumAriganello si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al gip Alessandra Di Fazio. I tre sono stati arrestati per il giro di affari illeciti intorno alla Gintoneria di via Napo Torriani., non risponde al gip e ricorre al riesame: ‘Pronti a collaborare con pm’Si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al gip, arrestata e messa ai domiciliari martedì scorso nell’inchiesta della pm Francesca Crupi con la guardia di finanza sulla Gintoneria diper favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, spaccio e auto riciclaggio. Arrivata in tribunale a Milano per l’interrogatorio di garanzia,non ha risposto al gip Alessandra Di Fazio e ha lasciato il palazzo di giustizia.