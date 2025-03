Agi.it - Davide Ferrerio ridotto in coma per uno scambio di persona, inflitti 12 anni all'istigatrice dell'aggressione

AGI - La Corte d'Appello di Catanzaro ha condannato a 12di reclusione Anna Perugino, 44, la donna accusata di essere l'compiuta da Nicolò Passalacqua ai ddil'11 agosto del 2022 nel centro abitato di Crotone. Una condanna più pesante rispetto a quella inflitta in primo grado alla donna dal Tribunale di Crotone, che aveva derubricato l'accusa originaria di concorso anomalo in tentato omicidio in quella di concorso in lesioni gravissime, infliggendole una pena di 8. I giudici di secondo grado hanno invece ritenuto che Perugino abbia concorso nel tentato omicidio e aumentato la pena. Condannato a 5anche il compagnoa donna, Andrej Gaju, 37, accusatoo stesso reato, che in primo grado era stato assolto. Ad aggredireè stato Nicolò Passalacqua, 25, per il quale, con la pronunciaa Cassazioneo scorso 26 febbraio, è diventata definitiva la condanna a 12e 8 mesi di reclusione inflitta dalla Corte d'Appello per il tentato omicidio di