Ilgiorno.it - Darfo, spray al peperoncino a scuola: 5 studenti di 15 anni intossicati. Il responsabile: “Ho fatto una stupidaggine”

Il trucchetto per generare il caos e far sospendere le lezioni è ormai pericolosamente noto: spruzzareal, aspettare gli eventi, generare il caos e assistere all’evacuazione dell’istituto. Ed è proprio quello che è successo ieri mattina al Cfp Zanardelli di, dove, insegnanti e personale hanno vissuto alcune ore movimentate per il solito episodio di vandalismo. Già identificato l’autore della spruzzata illegale: è un alunno quindicenne, che ha svuotato la bomboletta spargendone il contenuto nei bagni della. “Houna” ha ammesso una volta messo alle strette, negando peraltro di essere il possessore di quello che a tutti gli effetti per legge è uno strumento di difesa personale - e solo in un contesto di legittima difesa ne è consentito l’utilizzo - e non può essere detenuto da minorenni.