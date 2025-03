Game-experience.it - Daredevil: Rinascita è un successo oppure un flop? Lo show ha battuto un record ma non tutto è positivo

Dopo anni di attesa e il passaggio da Netflix al Marvel Cinematic Universe,ha finalmente fatto il suo debutto su Disney+, ma il lancio è stato unun? Cercando di rispondere a questa domanda, i due episodi hanno registrato 7,5 milioni di visualizzazioni nei primi cinque giorni, facendo delloil miglior debutto della piattaforma per il 2025. Tuttavia, nonostante questo traguardo, il confronto con altre serie solleva dubbi: numeri inferiori rispetto a The Acolyte (11,1 milioni) e Loki Stagione 2 (10,9 milioni in tre giorni) mettono in discussione il verodello.The Wrap riporta che il datoè cheha superato altre produzioni recenti di Disney+, come Piccoli Brividi: La Misteriosa Avventura e Your Friendly Neighborhood Spider-Man, ma ciò non basta per decretarlo un vero e proprio trionfo.