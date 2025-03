Movieplayer.it - Daredevil Rinascita è il miglior debutto del 2025 per Disney: svelate le visualizzazioni dei primi episodi

Sono davvero ottimi i numeri fatti registrare dalle prime due puntate della nuova serie dedicata al Diavolo di Hell's Kitchen La première in duedisi è rivelata un successo presso gli spettatori, regalando a+ il più grandein streaming dell'anno (e siamo solo a marzo). Secondo i dati riportati da Variety, la serie revival prodotta da Marvel Television ha attirato 7,5 milioni dinei suoicinque giorni di disponibilità sullo streamer, con una visualizzazione definita come tempo totale di streaming diviso per il tempo di trasmissione. Per avere un'idea del contesto, il dramma fantapolitico Paradise ha totalizzato 7 milioni dinei suoinove giorni di streaming su Hulu e+ .