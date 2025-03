Tpi.it - Dall’omicidio di Chiara Poggi alla condanna di Alberto Stasi fino alla nuova indagine: la ricostruzione del delitto di Garlasco

Leggi su Tpi.it

, ladell’omicidio diIldisi riapre a sorpresa: Andrea Sempio, oggi 37enne e all’epoca dei fatti 19enne, è infatti oggi indagato per concorso in omicidio con, essendo quest’ultimo l’unicoto per l’assassinio di, o persona rimasta ignota. Secondo quanto rivelano le nuove indagini, l’assassino avrebbe lasciato del materiale genetico intorno a due dita delle mani della vittima: il dna, però, non apparterrebbe ad, ma bensì proprio ad Andrea Sempio, il quale dovrà ora sottoporsi a un test del dna.L’omicidio diIl 13 agosto 2007, tra le 9:12 e le 9:35 del mattino, l’impiegata 26enneviene uccisa nella villetta in cui viveva con i suoi familiari a, in provincia di Pavia.