Dalla prima fila all’insediamento al tonfo in Borsa | i primi 5 tycoon Usa perdono 210 miliardi nei primi mesi di presidenza Trump

Erano tutti tra le prime file al giuramento di Donald. Oggi, Elon Musk, Jeff Bezos, Sergey Brin, Mark Zuckerberg e Bernard Arnault sono circa 210più poveri rispetto a quel 20 gennaio. Il crollo delle Borse della scorsa notte ha impattato in particolare sul Tesla (-15% ieri) e su Elon Musk, ma a soffrire, dopo un iniziare rialzo sono tutti e cinque gli imprenditori, secondo quanto riporta Bloomberg. Infatti, il periodo tra l’elezione die l’effettivo inizio del suo secondo mandato era andato molto bene per gli affari dei miliardari, ma dopo l’introduzione dei dazi, più volte annunciati e revocatidell’effettiva entrata in vigore, la tendenza sembra essersi invertita.Il crollo delle borse e delle magnifiche sette Ieri le borse Usa hanno registrato il peggior calo da anni.