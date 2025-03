Ilfattoquotidiano.it - Dalla piazza vorrei partisse la proposta di un referendum per trasformare l’Ue in Repubblica federale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di sabato 15 marzo, convocata per l’Europa di cui abbiamo bisogno,cheladi unpaneuropeo sul futurodell’Unione. Dentro questo auspicio stanno due convinzioni, distinte anche se intimamente legate, una di merito e una di metodo.Quella di merito: se è vero che “ogni città prende la forma dal deserto cui si oppone”, la “città” Europa per avere un futuro non può che opporsi con tutte le proprie forze a chi nel mondo intende chiudere in una parentesi la democrazia liberale, fondata sulla dignità individuale, sulla responsabilità sociale, sul pluralismo e quindi sulla vocazione universale alla partecipazione nella gestione del potere. Una idea di società che fondandosi sul “ciascuno” e non sul “qualcuno” ripudia la segregazione comunque organizzata, aborre l’abuso di potere e quindi i poteri dello Stato li tiene separati e bilanciati, ripudia la guerra e la pena di morte come ogni altro comportamento che nella sua irrimediabilità neghi in radice la possibilità di riparare l’errore, di riconsiderare la propria posizione, esaltando la presunta efficienza della violenza risolutrice.