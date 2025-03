Formiche.net - Dalla pace alla difesa comune. Cosa ha detto von der Leyen (citando De Gasperi)

Cita De, lascia libertà di scelta sul modello dell’indebitamento, certifica che i 27 questa volta hanno non solo il potere economico ma anche “finalmente, la volontà politica”, definisce il piano ReArm Europe come il modo che l’Ue ha dinanzi a sé di prendersi cura della propria. Il numero uno della Commissione europea da Strasburgo lancia l’idea dell’Ue post guerra fredda, che necessita di un piano di riarmo tarato sugli stravolgimenti di cui il Vecchio continente è denso, oltre che manifestare effetti positivi per l’intero comparto industriale.Ursula Von derinizia il suo discorso menzionando uno dei padri dell’Europa, Alcide Deche disse: “Non abbiamo bisogno solo dellatra noi, ma di costruire una. Non si tratta di minacciare o conquistare, ma di scoraggiare qualsiasi attacco dall’esterno, guidato dall’odio contro un’Europa unita.