Laspunta.it - Dalla Città metropolitana lavori stradali su Genzano e Velletri.

Proseguono idi manutenzione ordinaria sulle strade provinciali realizzatidi Roma Capitale.La Consigliera delladi Roma Capitale, Marta Elisa Bevilacqua, Presidente della Commissione Viabilità, Mobilità e Infrastrutture delladi Roma Capitale e Consigliera Comunale didi Roma, informa suiin corso:“Sono iniziati oggi idi messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza sulla Strada Provinciale 94/ACecchina. Il tratto interessato da questo intervento è quello a partire dal km 2+150 fino al km 2+440. Le lavorazioni saranno svolte in orario diurno.“Questo lavoro, frutto della programmazione operata dal Consiglio Metropolitano, si inserisce in un programma di interventi che ha visto, negli ultimi mesi, due altri interventi sul territorio del Comune di: idi messa in sicurezza mediante ripristino a tratti della pavimentazione stradale, ripristino dei presidi idraulici e della segnaletica lungo la Strada Provinciale 15/A5 Selva pian Marano e l’intervento eseguito sulla Strada Provinciale 95/a Appia Vecchia che è consistito indi messa in sicurezza mediante ripristino della pavimentazione stradale, ripristino dei presidi idraulici e della segnaletica.