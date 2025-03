Ilrestodelcarlino.it - Dal progamma 4 Ristoranti a Sala. Ciccio Vitiello al Pizza Family

Il notoiolooggi è protagonista di una serata evento a Cesenatico. A partire dalle 20, una delle più importanti firme dellasarà infatti ospite di, per un appuntamento dedicato all’incontro di storie, territori eioli. L’evento è il primo di un format pensato da Andrea Vallorani e Roberta di, per creare occasioni di scambio e confronto, insieme ai principali protagonisti del mondo dellanazionale. Le persone interessate possono avere ulteriori informazioni telefonando al locale, oppure recandosi direttamente nella pizzeria al 398 di via Camponenelle prime campagne di Cesenatico. Di scena andrà la creatività di, patron della pizzeria Cambia-Menti a San Leucio, insieme ad Andrea Vallorani e la moglie Roberta, dal 2005 alla guida dicon la conduzione anche di una azienda agricola dove crescono tutti gli ortaggi utilizzati, secondo stagione, per le loro pizze.