Dal Mar Rosso arriva un nuovo test strategico per l’Europa

Il leader dei ribelli Houthi ha lanciato un ultimatum chiaro: se Israele non faciliterà l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza, entro il termine di quattro giorni — che scade oggi, 11 marzo — il gruppo yemenita riprenderà le operazioni navali contro lo Stato ebraico. È una minaccia credibile, considerando il bilancio degli attacchi condotti dalla fine del 2023 fino alla tregua di due mesi fa: dozzine di episodi che hanno non solo danneggiato, ma in alcuni casi affondato o reso inutilizzabili i grandi cargo colpiti.È il caso della Sounion, transitata al traino da Suez ieri, dopo essere stata attaccata il 21 agosto scorso. Una fregata francese parte dell’operazione Aspides — dispositivo difensivo europeo che sta cercando, ancora con mezzi limitati, di garantire la sicurezza nel Mar— aveva tratto in salvo l’equipaggio poco dopo la prima salva yemenita.